Comviva wird von Frost & Sullivan als „Digital Marketing Company of the Year" der APAC-Staaten ausgezeichnet

NEU-DELHI, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung, gab heute bekannt, dass er von Frost & Sullivan mit dem „Digital Marketing Company of theYear"-Preis für die Region Asien-Pazifik ausgezeichnet wurde.

Jedes Jahr verleiht Frost & Sullivan die Auszeichnung „Company of the Year" an das Unternehmen, das bahnbrechende technologische Exzellenz und Kundenorientierung demonstriert. Die Auszeichnung würdigt technologische Innovation und die daraus resultierende Führungsrolle bei der Bereitstellung eines differenzierten Kundenerlebnisses und eines lebenslangen Wertes.