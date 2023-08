KfW Research KfW-Konjunkturkompass August - Aussicht auf konsumgetriebene Erholung ab Herbst dieses Jahres trotz viel Gegenwind

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW Research erwartet für 2023 Wachstumsrate des deutschen BIP von -0,4%; für

2024 von 0,8%

- Deutsche Inflation 2023 bei 6,3 %; 2024 bei 2,5 %

- Ökologisches Preisschild: Treibhausgasausstoß 2023 5 %, 2024 knapp 6 % über

Zielpfad



Nach einer geringfügigen Schrumpfung in der ersten Jahreshälfte zeigt sich die

Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Sommer eingetrübt. KfW Research rechnet

jedoch in den kommenden Quartalen mit einer konjunkturellen Trendwende vor allem

aufgrund einer Wiederbelebung des privaten Konsums. Unterm Strich ist im Verlauf

von 2023 in etwa eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts zu erwarten. Wegen

der Schrumpfung am Ende des Vorjahres (statistischer Unterhang) und der

Tatsache, dass 2023 rund zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung stehen als 2022

(Kalendereffekt), dürfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr

aber um 0,4% unter dem Vorjahr liegen (Vorprognose: -0,3%). Ausgehend davon,

dass sich das quartalsweise Wachstum in der Mitte des kommenden Jahres dann

etwas beschleunigt, ist für 2024 ein reales Wachstum von 0,8% zu erwarten

(Vorprognose: +1,0%).