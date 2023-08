HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Encavis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Encavis auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Betreiber von Solar- und Windparks verfüge über ein felsenfestes Geschäftsmodell mit profitablem Wachstum, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er folgert dies nach Aussagen des Finanzchefs Christoph Husmann nach einem Treffen in Stockholm. Er habe die Widerstandsfähigkeit und das niedrige Risikoprofil der Geschäfte betont./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / 08:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2023 / 08:13 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENCAVIS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 13,76EUR gehandelt.



