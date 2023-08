HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Süss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Süss Microtec nach starken Quartalszahlen von Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des US-Chipriesen, die getrieben seien vom Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI), rückten auch Süss in ein positives Licht, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die KI-Komponenten von Nvidia seien verstärkt auf eine hochentwickelte Technologie namens Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) angewiesen, um die Leistung zu optimieren. Diese spezielle Technologie basiere auch auf Lösungen des Branchenausrüsters Süss./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / 08:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2023 / 08:13 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 21,35EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jonah Emerson

Analysiertes Unternehmen: Süss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m