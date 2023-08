Zuvor hatte Analyst Jonah Emerson von Hauck Aufhäuser Investment Banking seine Kaufempfehlung für Süss nach starken Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns Nvidia bekräftigt. Die Nvidia-Resultate, die getrieben seien vom Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI), rückten auch Süss in ein positives Licht, betonte Emerson. Die KI-Komponenten von Nvidia seien zunehmend auf eine Technologie namens Chip-on-Wafer-on-Substrate angewiesen, um ihre Leistung zu optimieren. Diese Technologie basiere auch auf Lösungen von Süss, erklärte der Experte./edh/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Süss Microtec haben ihren klaren Vortagesverlust am Freitag nach einer positiven Analystenstudie mehr als wettgemacht. Die Papiere des Halbleiterindustrie-Ausrüsters stiegen am Vormittag um 2,9 Prozent auf 21,60 Euro und waren damit Spitzenreiter im SDax . Im bisherigen Jahresverlauf gehören die Anteilsscheine mit einem Kursgewinn von fast 43 Prozent ebenfalls zu den Top-Werten im Index der kleineren börsennotierten Unternehmen.

