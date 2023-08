Wohnimmobilien LBS-Experten erwarten die stärksten Preisrückgänge in den Großstädten und auf dem flachen Land (FOTO)

Berlin (ots) - Im Umland der Städte und in anderen verdichteten Regionen dürften

die Preise etwas weniger nachgeben - Wohneigentum bleibt insgesamt teuer -

Kaufinteressenten zeigen große Bereitschaft zu Eigenleistung und Heizungstausch



3,5 Millionen Euro für ein freistehendes Einfamilienhaus in München und Hamburg,

15.000 Euro in der thüringischen Spielkartenstadt Altenburg - das sind die

Extremwerte, die die Immobilienvermittler von Landesbausparkassen (LBS) und

Sparkassen für den diesjährigen Preisspiegel der LBS-Analyse "Markt für

Wohnimmobilien" zu Protokoll gaben. Aber auch wenn man die Extreme außen vor

lässt und die regional üblichen Preise betrachtet, ist die Spanne groß: München

ist mit Preisen von im Mittel 2,5 Millionen Euro für ein Eigenheim das teuerste

Pflaster aller im Preisspiegel erfassten 995 Städte und Gemeinden, am günstigen

ist es im südöstlichen Vorharz in der Kleinstadt Eisleben mit 80.000 Euro.