JPMorgan: Warum die Schmerzen der Bitcoin-Anleger jetzt schwinden könnten!

In einem Monat fiel der Bitcoin-Preis um knapp zehn Prozent auf circa 26.000 US-Dollar. Ein Niveau, das zuletzt Anfang Juni erreicht wurde. JPMorgan Chase-Analysten weisen darauf hin, dass sich die jüngsten Aktivitäten auf dem Bitcoin-Terminmarkt wieder stabilisieren, nachdem im Juni Investoren große Long-Positionen auf dem Futures-Markt aufbauten.

Die Anlegerpositionierung bei Bitcoin habe sich nun auf Vorkrisenniveau stabilisiert. "Diese Auflösung von Long-Positionen scheint eher am Ende als am Anfang zu stehen. Infolgedessen sehen wir für die Kryptomärkte auf kurze Sicht nur begrenzte Abwärtsrisiken", so die JPMorgan Chase-Analysten.