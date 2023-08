DAX nach der Nvidia-Vola wieder angeschlagen

Das Video vom Morgen mit der Erörterung der gestrigen Trades findest Du hier:

Die gestrige Spannung im DAX zur Eröffnung an der 15.800 wurde sehr schnell und impulsiv aufgelöst. Wir sahen in der Vorbörse einen Anlauf an den Widerstand 15.800, der seit Wochen besteht ( Rückblick):

Mit den ersten Notierungen standen wir im XETRA-Markt sogar bei 15870 und zeigten damit auf, dass hier deutliches Momentum mit dem Ausbruch verbunden war. Mein Trading fokussierte sich dennoch auf einen Rücklauf dieser Bewegung, also die Short-Richtung. Da der Effekt eher auf Nvidia zuzuschreiben war und ansonsten die Wirtschaftsdaten und auch einige Quartalszahlen eher zur Vorsicht mahnten, war die Suche nach einer Short-Gelegenheit am Morgen im DAX live Format meine Ausrichtung. Dies gelang nach den ersten 5 Minuten Handel und brachte folgende Order hervor:

Das Ziel war dennoch eng gesteckt, denn so ein Momentum und vor allem ein Bruch eines mehrtägigen Widerstandes, kann immer zu weiteren Bewegungsimpulsen führen. Der Ausstieg war im Nachgang betrachtet dann doch zu früh, brachte aber einen Gewinn:

Mit Unterschreitung der 15.800 war der Rücklauf dann auch bis zum GAP-close das nächste Ziel. Alles sah bis dahin technisch nach einer Ernüchterung aus und brachte an der GAP-Kante noch einen Trade in der Gegenrichtung hervor:

Es blieb nicht beim technischen GAP-close, sondern es folgten weitere Abgaben, die sogar das GAP vom Montag verkleinerten (Rückblick):

Der Tag endete nach dem deutlich positiven Start dann deutlich im Minus. Zum verbleibenden GAP und der Dynamik habe ich folgendes Chartbild erstellt:

Anhand der Daten der Börse Frankfurt gab es damit ebenfalls einen Minustag und die Angst, dass es hier weitere Abgaben bis zu den Monatstiefs geben könnte:

Übergeordnet ist damit die Range zwischen 15.700 und der Widerstandszone 15.800 nach einem Ausbruchsversuch oben am Ende unten aufgelöst worden. Der jüngste Aufwärtstrend gilt als beendet:

Auf die Vorbörse und die Daten an der Wall Street gehen wir nun gesondert ein.

Nasdaq-Rutsch und DAX-Vorbörse am Freitag

Vor allem der Nasdaq hat sich komplett von einer anderen Seite als am Mittwoch gezeigt. Da stand noch die Phantasie vor den Nvidia-Zahlen im Vordergrund. Dieses Sentiment drehte sich komplett und vor allem die Marktbreite mit 90 Prozent Gewinnern drehte komplett nun auf mehr als 90 Prozent Verlierer.

Der Nasdaq gab nach der starken Eröffnung am 50-Tage-Durchschnitt nicht nur die Anfangsgewinne ab, sondern auch alle Gewinne des Vortages. Ein "Bearish Engulfing" ist charttechnisch entstanden:

Auch die anderen US-Aktienindizes zeigten Minuszeichen auf und waren nach der Euphorie vom Mittwoch nun deutlich tiefer aus dem Handel gegangen. Vor allem auf den Dow Jones gehe ich im Video noch einmal ein. Hier siehst Du die Schlusskurse der Indizes:

In der DAX-Vorbörse ist zumindest das Abbremsen der Abwärtstrendenz zu sehen:

Genau an der GAP-Kante zu Montag sollte sich hier entscheiden, ob wir zu den Monatstiefs laufen oder erst eimal das neue GAP zu gestern schliessen und damit erneut die 15.600 zum Boden machen.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Freitag den 25.08.2023

Zum letzten Handelstag der Woche liegt die Konzentration zunächst auf dem BIP aus Deutschland vor dem Handelsstart und 10.00 Uhr auf dem ifo Index. Er zeigt die Geschäftsaussichten für die deutsche Wirtschaft recht gut auf.

Zum Mittag wird eine Rede von Christine Lagarde erwartet und 16.00 Uhr dann im Rahmen des Jackson Hole Symposiums die Wortmeldung des FED-Vorsitzenden Jerome Powell.

Um 16.00 Uhr ist zudem das Uni Michigan Verbrauchervertrauen ein wichtiger Ankerpunkt im Markt.

Zudem stehen weitere Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

