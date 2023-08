QUANTRON meldet erfolgreiche erste sieben Monate mit internationaler Expansion als Teil seiner Globalisierungsstrategie

Augsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Quantron AG meldet kumulierten Auftragseingang von 20 Millionen Euro für die

ersten sieben Monate des Jahres

- Auftragsbestand und von Kunden genehmigte Finanzierungsanträge belaufen sich

auf insgesamt mehr als 100 Millionen Euro

- QUANTRON expandiert mit der Gründung von Quantron Italy S.r.l. und hat nun

Partner und Niederlassungen in acht Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Indien

und den USA

- QUANTRON und GTL gründen ein Joint Venture namens ROQIT mit Standorten in

Augsburg (DEU) und Hyderabad (IND), um eine digitale Transaktionsplattform für

die Bedürfnisse von emissionsfreien Flotten aufzubauen



Quantron AG (https://www.quantron.net/en/) , Spezialist für nachhaltigen

Personen- und Güterverkehr, hat das zweite Quartal 2023 erfolgreich

abgeschlossen. Angesichts der rasanten Entwicklungen in der Branche und der

steigenden internationalen Nachfrage nach emissionsfreien Mobilitätslösungen ist

das Clean-Tech-Unternehmen zuversichtlich, seine Wachstumsziele zu erreichen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

In den ersten sieben Monaten des Jahres verzeichnete das Unternehmen einenAuftragseingang von 20 Millionen Euro sowie einen Auftragsbestand und von Kundengenehmigte Finanzierungsanträge von insgesamt mehr als 100 Millionen Euro.Gründung von Quantron Italy S.r.lEnde Mai gab QUANTRON die Übernahme der EYES Group S.r.l. von FRIEM S.p.A. unddie Gründung von Quantron Italy S.r.l. bekannt. Quantron Italy hat seinen Sitzin Mailand, wo der Schwerpunkt zunächst auf emissionsfreien Fahrzeugen für dieletzte Meile und Bussen liegt. Es hat bereits vier vollelektrische Kleinbusse anGemeinden auf der Insel Elba geliefert und eine Ausschreibung für 6 elektrischeStadtbusse in Turin gewonnen. Managing Director von Quantron Italy ist FabrizioSimoni, eine Führungskraft der Automobilindustrie mit mehr als 20 JahrenErfahrung in internationalen Organisationen.Quantron USA auf der ACT Expo in KalifornienAuf der größten Messe für klimafreundliche Nutzfahrzeuge in den USA - derAdvanced Clean Transportation (ACT) Show in Anaheim, Kalifornien - präsentiertedie US-Tochtergesellschaft Quantron USA, Inc. erstmals ihr Konzept für denUS-Markt sowie den ersten Prototyp ihres wasserstoffelektrischen Class 8 Trucks.Bei Produktionsbeginn erwartet QUANTRON eine für Fahrzeuge dieser Klasse in denUSA bisher unerreichte Reichweite von ca. 1200 bis 1360 km (750 bis 850 Meilen)mit einer Tankkapazität von 100 kg Wasserstoff. QUANTRON bietet damit eine echteAlternative zu dieselbetriebenen Schwerlastern in den USA. Der Lkw wird amUS-Standort in Michigan in der Nähe von Detroit entwickelt und hergestellt.Verstärkung in QUANTRONs Management und Aufsichtsrat