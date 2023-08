Tiefkühl- und Kühllogistikbranche Stromsteuer auf europäisches Minimum absenken / Appell zu Klausurtagungen von SPD-Bundestagsfraktion und Kabinett

Berlin/Bonn (ots) - Anlässlich der Klausurtagungen der SPD-Bundestagsfraktion in

Wiesbaden und des Bundeskabinetts in Schloss Meseberg in der kommenden Woche,

bei denen unter anderem über den Industriestrompreis und die generelle Stärkung

des Wirtschaftsstandorts Deutschland diskutiert werden soll, appelliert die

Tiefkühl- und Kühllogistikbranche an die Bundesregierung, die Stromsteuer von

derzeit 2,05 Cent je Kilowattstunde auf den europäischen Mindestsatz von 0,05

Cent abzusenken.



In der Debatte um wettbewerbsfähige Energie- und insbesondere Strompreise

unterstützen das Deutsche Tiefkühlinstitut e. V. ( dti ) und der Verband

Deutscher Kühlhäuser & Kühllogistikunternehmen ( VDKL ) deshalb die Vorschläge

des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, der neben

dem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien ebenfalls diesen Schritt vorschlägt.