Darum dreht diese Fintech-Aktie am Freitag auf

Die Aktie der "Buy Now Pay Later" Plattform Affirm liegt am Freitag vor US-Börsenstart satte acht Prozent im Plus. Dank neuer Kooperationen mit Booking, Priceline und Cathay Pacific hat das Unternehmen im vergangenen Quartal das Brutto-Handelsvolumen auf 5,5 Milliarden US-Dollar steigern können. Der Wert liegt 25 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums und übertraf die Schätzungen der Analysten.

Der Schuh- und Sportartikel-Konzern enttäuschte Anleger in dieser Woche auf ganzer Linie: Prognose gesenkt und Dividenden ausgesetzt. Das kam an der Börse gar nicht gut an. Die Foot Locker-Aktie brach um fast ein Drittel ein. Der Grund liegt unter anderem in der zunehmenden Zurückhaltung der Verbraucher.

Gleich mit runter zog Foot-Locker auch die Aktie von Adidas. Zeitweise lagen die Papiere über sechs Prozent im Minus. Puma verlor 3,8 Prozent und Nike 3,7 Prozent.

Coty

Beim Parfüm- und Kosmetikhersteller Coty überschattete die schlechter als erwartete Gewinnprognose einen überraschend starken Umsatzanstieg. Das Unternehmen machte unter anderem die gestiegenen Materialkosten und einen starken US-Dollar für die Entwicklung verantwortlich. Das Unternehmen kündigte an, die Preise erhöhen zu wollen.

Nach einem anfänglichen Rücksetzer nach den Zahlen erholte sich die Aktie im Laufe der Woche wieder. Laut Marketscreener rät die Mehrzahl der Analysten derzeit dennoch zum Halten der Aktie.

Kohl's

Der US-Warenhauskonzern überzeugte beim Quartalsgewinn und kann sich der Flaute im Einzelhandel dank schlankem Inventar, geringer Kosten und weniger Rabatten behaupten.

Weniger positiv lief es für die Aktie von Kohl's. Die Papiere verloren am Dienstag zunächst zehn Prozent, und liegen zum Ende der Woche immer noch rund acht Prozent in den Miesen. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Umstrukturierungsphase unter der Leitung des neuen Geschäftsführers Tom Kingsbury. Seit seiner Übernahme im Februar hat er den Fokus auf schlanke Lagerbestände und gezielte Rabattaktionen gelegt.

Abercrombie & Fitch

Vorbild für einen erfolgreichen Kurswechsel könnte der Modekonzern Abercrombie & Fitch sein. Die Marke hat ihr Image aufpoliert und neue Stile und Produkte eingeführt.

Die Umsätze der Abercrombie-Marke legten im abgelaufenen Quartal um 26 Prozent zu. Insgesamt erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatzanstieg von rund zehn Prozent, deutlich mehr als die zuvor erwarteten zwei bis vier Prozent.

Die Börse quittierte die starken Ergebnisse mit einem Plus von 20 Prozent. Die Aktie gehört damit zu den Gewinnern der Woche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion