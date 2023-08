Rheinmetall prallt an Unterstützung nach oben ab, Long-Chance

Am Vortag hieß es im Insight: "Es bietet sich eine Short-Position im Bereich von 251,50/252,00 Euro an. Die Aktie notiert weiterhin unter dem 10er-EMA und deutet damit kurzfristig eher erneute Schwäche an. Der höhere Widerstand um 256 Euro wird wohl nicht mehr direkt erreicht. Es ist zunächst mit einem erneuten Kursrücksetzer zu rechnen. Der Stopp der Short-Position sollte schnell nachgezogen werden."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer