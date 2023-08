Jackson Hole & Powells Rede: Folgt ein Crash oder eine Börsenrallye?

Ein typischer August am Aktienmarkt: Der S&P 500 ist in diesem Monat um etwa vier Prozent gefallen, nachdem er in den ersten sieben Monaten um 14 Prozent gestiegen war. Aber jetzt kommt Jackson Hole. Anleger gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen noch einige Zeit hoch halten werde und befürchten, dass dies die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Notenbank Chef Jerome Powell hat wiederholt betont, dass die Fed ihre kommenden Zinsentscheide auf der Grundlage von Daten treffen werde.

Analysten erwarten ebenfalls keinen Sinneswandel von Powell bei seiner heutigen Rede in Jackson Hole. "Ich erwarte nicht, dass wir etwas anderes hören werden als das aktuelle Narrativ", zitiert Barron’s Dave Sekera, leitender US-Marktstratege bei Morningstar. "Dass die Inflation sich abschwächt, aber immer noch zu hoch ist, dass [die Fed] besorgt ist, dass die Straffung der Geldpolitik noch nicht vorbei sein könnte, und dass sie in Zukunft datenabhängig sein wird." Auch Jeffrey Roach, Chefvolkswirt von LPL Financial, äußerte sich ähnlich und sagte, er sehe nicht, dass die Fed von ihrem zwei Prozent-Ziel abrücken werde.