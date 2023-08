EcoFlow auf der Caravan Salon 2023 Mehr Freiheit und Komfort für Reisende und digitale Nomaden

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Freiheit und Lebenslust unterwegs: EcoFlow präsentiert mobile Energielösungen

in Halle 14, Stand B50 - darunter portable Powerstations, Solarmodule, Power

Kits und den Dual-Kraftstoffgenerator

- Neue Partnerschaft mit Fendt-Caravan: Als Partner des renommierten

Caravan-Herstellers bringt EcoFlow seine Lösungen und Expertise rund um die

mobile Stromversorgung ein. Das Ergebnis sind voll ausgestattete Wohnwagen -

luxuriöse mobile Lebensräume fürs Business und digitale Nomaden



EcoFlow (https://de.ecoflow.com/) , ein führendes Unternehmen für

umweltfreundliche Energielösungen, ist vom 25. August bis 3. September auf dem

Caravan Salon Düsseldorf, der Weltleitmesse für mobiles Reisen, vertreten. Der

Energieexperte stellt in Halle 14, Stand B50, mobile Kraftwerke, kombinierbare

Solarpanels, Power Kits und den Dual Fuel Smart Generator vor. Als Partner von

Fendt-Caravan bringt EcoFlow seine Lösungen und Expertise in die neuen Konzepte

"Work" und "Connect" ein, die sich insbesondere an digitale Nomaden sowie

Fachleute und Angestellte richten. Diese gibt es am Stand von Fendt-Caravan in

Halle 9 / B37-01 - B37-07 zu entdecken.