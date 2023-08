Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz und BABOLAT, die weltweit führende Tennismarke, haben die Verlängerung ihrer Partnerschaft um 7 Jahre bis 2030 bekannt gegeben

Der erst 20 Jahre alte neue Tennis-Superstar Carlos Alcaraz spielt und gewinnt seit seinem 10. Lebensjahr mit einem BABOLAT in der Hand und wird dies bis mindestens 2030 tun. Die Verlängerung seines Vertrags mit dem 1875 in Frankreich gegründeten Tennisspezialisten Babolat um sieben Jahre wurde in New York verkündet.

