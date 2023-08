Virtual Reality-Tool für Arbeitssystemplanung und Fabrikplanung / Anwenderbericht DEHN SE (VIDEO)

Neumarkt i.d.Opf. / Karlsruhe (ots) -



- Virtual Reality im Workflow beim Blitzschutzexperten DEHN SE

- VR-Software XR-EASY erleichtert frühe Prozessoptimierung

- Entwicklung: Wie Arbeitsplätze mit VR ergonomischer entwickelt werden

- Simulation: Wie Montageabläufe in der frühen Phase virtuell abgesichert werden

- Review: Zusammenarbeit mit Betroffenen bei der Montageplanung



Beim Blitzschutzspezialisten DEHN SE aus Neumarkt in der Oberpfalz wird bereitsseit Oktober 2019 ein Virtual Reality-Tool in der Arbeitssystemplanung und derFabrikplanung eingesetzt. Mit der fortschrittlichen Technologie könnenplanerische Aufgaben im Team mit Kollegen, Kunden und Lieferanten besser undschneller erledigt werden.VR im Einsatz bei der Produktionsplanung: "Betroffene zu Beteiligten machen."Genutzt wird die VR-Software XR-EASY des Karlsruher Startups R3DT GmbH, die esermöglicht, Arbeitsplätze oder Fertigungslinien samt Produkt mit Hilfe der zurKonstruktion entwickelten 3D-CAD Daten auf Knopfdruck im virtuellen Raum alsPrototyp zu präsentieren.Mit einer handelsüblichen VR-Brille und einer einzigartigenHandtracking-Technologie ist es so binnen weniger Minuten für jeden möglich, mitden bloßen Händen in und an den 3D-Modellen zu arbeiten und intuitivfachgerechte Änderungen vorzunehmen. Sobald also CAD-Daten einer neuenFertigungslinie oder eines Arbeitsplatzes vorliegen, können Optimierungen beimMontageprozess eines neuen Produkts und zum Beispiel ein Ergonomiecheck amkünftigen Arbeitsplatz vorweggenommen werden. Michael Mohren, LeiterProzessplanung, sagt: "Die Leap Motion-Technik, die bei XR-EASY verwendet wird,ermöglicht einen super Einblick in die spätere Realität und vermittelttatsächlich ein Gefühl für die Haptik schon in der Planung gerade auch beimErgo-Check."Einsatzmöglichkeiten von Virtual Reality in der Arbeitssystemplanung undFabrikplanung:- Cardboard Engineering- 3D-Konstruktion- Ergonomie-Check- Review und Feedback- MitarbeiterschulungEntwicklung: Wie Arbeitsplätze mit VR ergonomischer entwickelt werdenIn der Produktionsplanung des Blitzschutzspezialisten wird das VR-Tool nicht nurzum Review von Konstruktionsentwürfen ganzer Anlagen, Betriebsmittel undArbeitsplätze eingesetzt, sondern schon zuvor: Das Arbeitsplatzmodell wird aufBasis der MTM-Planungsanalyse ermittelten Abläufe erstellt. Die Modelle befindensich in einer Modellbibliothek und werden dann dementsprechend zusammengestellt.Erst im zweiten Schritt werden dann interne oder externe CAD-Zeichner