Netto Deutschland eröffnet erste Elektro-Ladestationen (FOTO)

Berlin (ots) - Netto Deutschland und der Energieversorger Vattenfall Smarter

Living GmbH haben Ende August 2023 die ersten drei Netto-Standorte mit

PKW-Ladestationen ausgestattet. Auf den Parkplätzen der Märkte in der

Erich-Weinert-Straße 95 und der Stahlheimer Straße 31 in Berlin-Prenzlauer Berg

sowie Am Gehrensee 2 in Berlin- Hohenschönhausen werden ab sofort je Standort

mindestens zwei Ladepunkte für die Öffentlichkeit zugänglich sein.



Aktuell befinden sich sieben weitere Ladestationen unter anderem in Greifswald

und Oberkrämer in der Bauphase. Weitere Standorte werden zeitnah in Betrieb

genommen. Geplant ist es in den Jahren 2023 und 2024 auf den Parkplätzen von ca.

270 Netto-Märkten gesamt ca. 460 Ladesäulen mit 920 Ladepunkten aufzubauen und

damit das Netz an öffentlich zugänglichen Ladepunkten deutlich zu erweitern.

Alle Ladesäulen werden mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt.