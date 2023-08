Hut 8 gibt ein Update zum Unternehmenszusammenschluss mit USBTC

TORONTO, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: Hut), ("Hut 8" oder das "Unternehmen") einer der größten auf Innovation ausgerichteten Pioniere im Bereich des Digital Asset Mining in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, macht weiterhin Fortschritte bei dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, bei dem Hut 8 und U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC") in einem reinen Aktienzusammenschluss unter Gleichen (die "Transaktion") fusionieren werden. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen "Hut 8 Corp." („New Hut") tragen und wird ein in den USA ansässiges Unternehmen sein. Es wird erwartet, dass sich New Hut nach die Transaktion als großer, börsennotierter Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.

New Hut hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eine weitere Ergänzung zu seinem Formular S-4 Registration Statement eingereicht.

"Wir freuen uns darauf, die SEC-Freigabe für die Registrierungserklärung von New Hut in naher Zukunft zu erhalten, während wir daran arbeiten, diesen Zusammenschluss von Gleichen abzuschließen", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Wir glauben, dass New Hut nach dem Abschluss ein gestärktes, dynamisches Unternehmen sein wird, das sowohl durch Bitcoin- als auch durch beträchtliche Fiat-Einnahmen gestützt wird, die durch robuste nordamerikaweite Hosting-, Mining-Infrastruktur- und Hochleistungs-Computing-Aktivitäten erzielt werden."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den verbleibenden behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigung und anderen üblichen Abschlussbedingungen der Transaktion.

Informationen zu Hut 8

Durch Innovation, Vorstellungsvermögen und Leidenschaft setzt sich das erfahrene Führungsteam von Hut 8 für den Aufbau und Betrieb einer Computerinfrastruktur ein, die Bitcoin-Mining, herkömmliche Rechenzentren und aufkommende Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf High-Performance-Computing-Rechenzentren in British Columbia und Ontario, welche Cloud-Dienste, Co-Location, Managed Services, KI, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte, die in Süd-Alberta gelegen sind. Hut 8 ist seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie bekannt und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin von allen börsennotierten Unternehmen weltweit. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter@Hut8Mining.