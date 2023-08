Außenminister Fidan reiste erstmals seit seinem Amtsantritt im Juni in die Ukraine./apo/DP/stw

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den türkischen Außenminister Hakan Fidan in Kiew empfangen. Bei dem Treffen sei es unter anderem um das Getreideabkommen gegangen, schrieb Selenskyj auf der Plattform X am Freitag. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt.

Selenskyj empfängt türkischen Außenminister in Kiew

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer