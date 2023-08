NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag ihre frühen Erholungsgewinne wieder weitgehend abgegeben. Die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell während der Notenbankerkonferenz in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) belastete etwas, denn Signale einer möglichen Zinspause im September waren nicht auszumachen. Powell hob stattdessen die Bereitschaft der Fed hervor, die Zinsen, wenn erforderlich, weiter anzuheben. Zugleich wolle die US-Notenbank jedoch umsichtig vorgehen. Obendrein sagte er, dass ein fortgesetztes Wachstum über dem Trend eine weitere Straffung erforderlich machen könnte.

Der Dow Jones Industrial gab seine frühen Gewinne fast komplett ab und legte zuletzt um 0,09 Prozent auf 33 4131,43 Punkte zu. Im Wochenverlauf zeichnet sich damit ein Verlust von rund einem Prozent ab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,34 Prozent auf 4391,36 Zähler hoch. Der Nasdaq 100 stieg um 0,36 Prozent auf 14 873,75 Punkte, was auf Wochensicht ein Plus von etwas mehr als einem Prozent bedeuten würde.