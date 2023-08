Zhiyi Biotech meldet ersten Probanden, der in den USA behandelt wurde. Klinische Phase-1-Studie mit SK10 zur Behandlung von Chemotherapie-induzierter Diarrhö in der Entwicklung

GUANGZHOU, China, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Am 23. August 2023 gab Zhiyi Biotech bekannt, dass die ersten drei Probanden in den USA behandelt worden sind Klinische Phase-1-Studie mit SK10, einem innovativen, durch Hitze abgetöteten Bacteroides fragilis -Produkt, das von Zhiyi Biotech für Chemotherapie-induzierte Diarrhö (CID) entwickelt wurde. Bei der Phase-1-Studie in den USA handelt es sich um eine Erstanwendung am Menschen (First-in-Human study) mit SK10, die als randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, sequenzielle Dosis-Eskalationsstudie entwickelt wurde, um die Sicherheit und Verträglichkeit von SK10 bei gesunden erwachsenen Probanden zu bewerten. An der Studie werden voraussichtlich 24 gesunde Probanden teilnehmen, um nacheinander drei ansteigende Dosen von oral verabreichtem SK10 zu testen.

Informationen zu SK10: