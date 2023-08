XCMG Machinery unterstützt Afrikas Infrastrukturentwicklung mit diversen Baumaschinen, Lösungen und Dienstleistungen

Die Turmkräne von XCMG wurden beim Magufuli Bridge-Projekt eingesetzt, bei dem der Victoriasee, der größte See Afrikas, überbrückt werden soll. Bestehend aus einer 3.200 Meter langen Großbrücke und einer anschließenden 1.660 Meter langen Zufahrtsbrücke wird dies die längste Brücke Ostafrikas und die längste Schrägseilbrücke Afrikas sein und die Provinzen Gaita und Mwanza in Tansania verbinden.

XCMG ist seit 2017 Chinas Baumaschinenexporteur Nr. 1 für Afrika. Die Bagger und Kräne von XCMG werden in großen Infrastrukturprojekten in ganz Afrika eingesetzt und tragen dazu bei, die Reise- und Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern und zu verändern.

Der Bagger XE470D war die treibende Kraft des Projekts. Er ist mit einem leistungsstarken, verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Cummins-Motor ausgestattet und verfügt über ein Ansaugsystem mit dreistufiger Filtration. Die Innen- und Außenfilter verwenden Ultra-Web Filtermaterial, das die Filtrationsrate auf 99,99 Prozent erhöht, so dass die Filter der staubigen Luft gewachsen sind.

Die hochwertigen Produkte und die zuverlässigen Dienstleistungen von XCMG haben den reibungslosen Baufortschritt der Dangote Refinery sichergestellt. Während des Baus betrug die durchschnittliche Laufzeit eines einzigen XCMG-Baggers mehr als 8.000 Stunden. Um den rauen Umgebungsbedingungen in Lagos, einer Stadt am Meer mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und viel Staub, gerecht zu werden, die für die Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Baumaschinen eine große Herausforderung darstellen, hat XCMG maßgeschneiderte Upgrades und Verbesserungen vorgenommen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

LAGOS, Nigeria, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Das weltweit größte Ölraffinerieprojekt, die Dangote Refinery in Nigeria, wurde vor Kurzem fertiggestellt und hat die Produktion aufgenommen. In den vergangenen Jahren war XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425) an diesem Mega-Raffinerieprojekt mit mehr als 2.000 Ausrüstungseinheiten beteiligt, darunter Bagger, Kräne, Straßenwalzen und mehr, die auf der Baustelle stationiert sind und einen unterbrechungsfreien Betrieb mit hoher Intensität gewährleisten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer