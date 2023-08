Fed-Chef Jerome Powell bleibt bei seiner Rede in Jackson Hole hart: die US-Notenbank werde wenn nötig die Zinsen weiter anheben - aber so oder so die Zinsen lange auf hohem Niveau halten. Bemerkenswert war dabei seine klare Absage an die Erhöhung des Inflations-Ziels auf 3% - was die Bekämpfung der Inflation auf den gegenwärtigen Niveaus weniger dringlich gemacht hätte. Daher war die Rede von Powell in der Summe hawkish - weswegen vor allem die kürzer laufenden Staatsanleiherenditen nach oben gehen. Auch für die Aktienmärkte ist die Botschaft des Fed-Chefs nicht wirklich gut: die Erwartungen, wann die Notenbank erstmals die Zinsen wieder senkt, rutschen immer weiter nach hinten (derzeitige Erwartung: Juni 2024). Das bedeutet: Geld bleibt lange teuer - es sei denn, die Fed wäre aufgrund einer Rezession gezwungen, die Zinsen zu senken. Also ergibt sich die Alternative: entweder lang hohe Zinsen - oder eine Rezession. Das ist ein bißchen Pest oder Cholera..

Aktienmärkte: Aktuell „Perfektes Zeichen für Ende der Rally"

Aktienmärkte: Letztes Aufbäumen vor dem Konsum-Crash?

Russland: Was ist los in Putins Reich – wer tötete Prigoschin?

