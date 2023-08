iFLYTEK hält globalen Partner-Gipfel ab

Das Engagement für die WAC Budapest 23 und die globale Gemeinschaft durch Technologie ist Teil der internationalen Expansionsstrategie von iFLYTEK für 2023. Im vergangenen Juni veranstaltete das Unternehmen in Singapur seine erste internationale Expansionsstrategiekonferenz und eine Produkteinführung. iFLYTEK hat seitdem weltweite Geschäftsaktivitäten eingeleitet und zahlreiche internationale Sportereignisse, bedeutende Regierungskonferenzen und Großausstellungen mit seiner Produkttechnologie unterstützt.

Während des Budapest Global Partner Summit konnten internationale Verbraucher die intelligenten Hardware-Produkte von iFLYTEK erleben und kaufen. Die iFLYTEK Vertriebsleiter stellten den anwesenden Partnern das Produktangebot des Unternehmens vor, darunter:

Der iFLYTEK Smart Translator, ein Flaggschiffprodukt, das durch seine Online- und Offline-Funktionen den Bedarf an sprachübergreifender Kommunikation erfüllt;

Der iFLYTEK Smart Recorder und der iFLYTEK Smart Recorder Pro, welche über hochwertige Aufnahmefunktionen mit Echtzeit-Transkription verfügen, um Wörter schnell in Text umzuwandeln und so die Effizienz von Notizen und Arbeitsabläufen zu verbessern. Die Transkriptions-Engines werden in den Geräten selbst betrieben, um eine Offline-Nutzung und Datensicherheit zu gewährleisten;

Der iFLYTEK Smart Dictionary Pen, ein leichtgewichtiges Produkt mit Wörterbuch-Kenntnissen, das Sprachschülern hilft, indem es Textabfragen und Übersetzungen durch einfaches Scannen ermöglicht.

Bei der WAC Budapest 23 kommunizieren internationale Athleten nahtlos über den iFLYTEK Smart Translator. In der Zwischenzeit nutzen Reporter im Medienzentrum den iFLYTEK Smart Recorder und den iFLYTEK Smart Recorder Pro, um die Effizienz ihrer Berichterstattung zu steigern.

Zhao Xiang, Vizepräsident der iFLYTEK Consumer Business Group, hielt auf dem Gipfel eine Rede, in der er das große globale Potenzial der iFLYTEK-Technologien hervorhob. Er merkte an, dass die Verbraucher die Produkte von iFLYTEK in China durchweg positiv aufgenommen haben und dass die Produkte weltweit sehr wettbewerbsfähig sind, insbesondere in Verbindung mit den Lieferkettenfähigkeiten der lokalen Elektronikindustrie.

iFLYTEK hat sich zum Ziel gesetzt, die internationale Zusammenarbeit zu fördern, Geschäftsbereiche zu erweitern und die globale Gemeinschaft bei der Bewältigung immer komplexerer Herausforderungen durch seine fortschrittlichen Fähigkeiten zu unterstützen.

