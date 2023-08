Wirtschaft Buschmann will Bürokratiekosten-Index für EU und Bundesländer

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will die bürokratischen Belastungen der Unternehmen durch die Europäische Union (EU) und die Bundesländer transparenter machen. "Ich werbe dafür, die Idee des Bürokratiekosten-Index auf die EU und die Bundesländer zu übertragen. Jeder könnte dann sehen, ob er steigt oder fällt - und wer dafür verantwortlich ist", sagte Buschmann der "Welt am Sonntag".



"Viele Vorschriften kommen aus Europa." Auf Bundesebene werden die Belastungen der Unternehmen seit 2012 in einem Index abgebildet.