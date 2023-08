Gold steigt wieder in der Gunst der Anleger! Jetzt rechtzeitig positionieren!

Liebe Leserinnen und Leser,

Hauptfaktor für die Preisentwicklung beim Gold ist nach wie vor die Geldpolitik der Fed. Es gibt Analysten, die die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten sehen. Zwar waren die US-Wirtschaftsdaten im ersten Halbjahr 2023 ziemlich widerstandsfähig. Doch es könnte noch abwärts gehen, dafür gibt es Anzeichen.

Auch passieren Rezessionen meist mit einer gewissen Verzögerung. Es steht fest, dass die Kreditkartenschulden der Verbraucher im zweiten Quartal stark nach oben gegangen sind. So beträgt die Verbraucherverschuldung nun mehr als eine Billion US-Dollar. Die Verbraucher machen Schulden, um ihre Ausgaben zu finanzieren und dies nun mit höheren Zinssätzen. Die Zeit der niedrigen Zinsen und staatlicher Corona-Hilfen ist vorbei, dies treibt nun die Verbraucherschulden zu Rekordhöhen an. Und das ist gerade kein Zeichen für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung. Damit ergibt sich die Gefahr einer Rezession.

Es ist immer noch ungewiss wie lange die Zeit der hohen Zinsen dauert, also die Fed die hohen Zinsen beibehält. Geht es mit der Wirtschaft bergab und schlittern die USA in eine Rezession, dann spielt dies dem Goldpreis in die Hände. Meistens empfehlen Analysten etwa fünf Prozent des Portfolios in Gold zu halten, aber es gibt auch Stimmen, die angesichts einer drohenden Rezession einen höheren Anteil befürworten. Gold sichert ein Portfolio ab und sind die Risiken hoch, sollten auch die Absicherungen höher sein.

Dies gelingt auch mit einem Investment in gut aufgestellte Goldunternehmen, wie z.B. Osisko Development (WKN: A3DK8G)

Sehen Sie hier die neusten Aktivitäten dieses umtriebigen Unternehmens:

Fazit:

Osisko Development (WKN: A3DK8G) verkaufte 3.830 Unzen Gold als Teil der Vorarbeiten für den Minenstart. Es wurden Einnahmen in Höhe von $ 10,8 Millionen bei Umsatzkosten von $ 11,4 Millionen erzielt. Zum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über Barmittel in Höhe von etwa 86,9 Millionen $. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer aktualisierten Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie, um die neuen Bohrergebnisse von 2023 einzubeziehen. Für Cariboo geht das Unternehmen davon aus, dass die Umweltprüfung im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird.

Das Unternehmen ist in guter Verfassung und der niedrige Aktienkurs lädt zum Kauf ein.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

