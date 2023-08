Nvidia, Tesla, Palantir, Allianz – was bringt die neue Woche?

Liebe Abonnenten von Feingold Research – wir hatten vor 2 Tagen gesagt “feiert die Rallye, aber bitte geht wieder, sobald Nvidia da ist”. Denn es ist ein Strohfeuer. Und es kam so und bei KI war es sogar ein Mini-Crash. AMD – alle Gewinne weg seit März. Palantir? Runtergerutscht. Nvidia – vom Tagesbeginn abwärts. C3Ai – zerlegt. “In KI war offenbar sehr viel heiße Luft in der zweiten Reihe und fällige Gewinnmitnahme in Reihe eins bei Nvidia”, so kommentiert es Jürgen Molnar Analyst beim Broker RoboMarkets. “Die Künstliche Intelligenz ist offenbar auf die Intelligenz einiger Short-Investoren getroffen respektive auf Investoren, die Gewinne ins Trockene bringen wollten. Und wie bei einem Gewitter entlädt es sich, wenn die Fronten aufeinander treffen”, so Molnar.

