VERBIO AG beschließt Umwandlung in Europäische Gesellschaft - Wachstum und Corporate Governance im Fokus

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG hat auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, sich in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) umzuwandeln. Der entsprechende Tagesordnungspunkt wurde mit 99,99 Prozent des stimmberechtigten Kapitals verabschiedet. Die Umwandlung in die SE-Rechtsform wird als zeitgemäß und langfristig geeignet angesehen, um das angestrebte Wachstum und die bestehende Corporate-Governance-Struktur fortzuführen. Die Eintragung in das Handelsregister wird bis zum Jahresende erwartet. Die VERBIO AG ist einer der führenden Bioenergieproduzenten in Europa und produziert Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland und im Ausland.Im weiteren Tagesverlauf stehen verschiedene Konjunkturdaten auf dem Programm. In Japan werden die Verbraucherpreise für Tokio im August veröffentlicht. In Deutschland werden das BIP für das zweite Quartal 2023 (2. Veröffentlichung), die Maastricht-Defizitquote für das erste Halbjahr 2023, der Privatkonsum und die Staatsausgaben für das zweite Quartal 2023 bekannt gegeben. In der Schweiz wird das Beschäftigungsbarometer für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Spanien veröffentlicht die Erzeugerpreise für Juli 2023. In Belgien wird das Geschäftsklima für August 2023 bekannt gegeben. In den USA wird das endgültige Uni Michigan Verbrauchervertrauen für August 2023 veröffentlicht.Die wirtschaftliche Einschätzung zu Trades mit Hebeln ist uneinheitlich. Während einige Anleger hohe Gewinne sehen, halten andere das Risiko für zu hoch. In einem neuen Report zeigt Börsenexperte Lars Wißler die Möglichkeiten und Risiken von Hebeln auf und gibt Tipps für Anleger.Die VERBIO Aktie steht derzeit unter Beobachtung. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass die Käufer gefordert sind, da es eng wird. Weitere Informationen zur Aktie und zum Unternehmen sind auf der Website des CEOs und in einem regelmäßigen Podcast verfügbar.Insgesamt bietet der wO-Tagesausblick einen Überblick über wichtige Unternehmens- und Konjunkturtermine sowie aktuelle Entwicklungen in der Wirtschaft. Anleger können sich so optimal auf den Handelstag vorbereiten.

Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 41,26EUR gehandelt.