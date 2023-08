Stimmung im verarbeitenden Gewerbe verbessert sich leicht - Anleger hoffen auf Jahresendrally

Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland hat sich im August leicht verbessert, wie eine Umfrage von S&P Global zeigt. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 39,1 Punkte, während Experten mit einem weiteren Rückgang gerechnet hatten. Allerdings liegt der Wert immer noch weit unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und deutet auf eine anhaltende Schrumpfung hin. Auch der Dienstleistungsbereich ist von der wirtschaftlichen Schwäche betroffen, der entsprechende Index fiel auf 47,3 Punkte. In der gesamten Privatwirtschaft sank der Composite-PMI auf 44,7 Punkte, das niedrigste Niveau seit der Corona-Krise. Auch in der Eurozone ist die Stimmung im Dienstleistungssektor gesunken, während das Industrie-Barometer leicht gestiegen ist. Die Euro-Wirtschaft wird voraussichtlich im dritten Quartal um 0,2% schrumpfen. In den USA hat sich die Stimmung ebenfalls eingetrübt, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 47,0 Punkte. Die Anlegerstimmung hängt derzeit stark von der Entwicklung der US-Anleihen ab. Vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell und dem Ifo-Geschäftsklimaindex könnte die Unsicherheit weiter zunehmen. Schlechte Wirtschaftsnachrichten könnten jedoch den Druck auf die Notenbanken erhöhen, den geldpolitischen Straffungskurs zu beenden. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed stehen vor der Herausforderung, die Inflation zu bekämpfen, ohne die wirtschaftlichen Gefahren zu unterschätzen. Die kommenden Wirtschaftsdaten und Zinsentscheidungen werden daher kritisch hinterfragt. Die Unsicherheit könnte auch in den kommenden Wochen anhalten, während die Anleger langsam aus dem Sommerloch zurückkommen und auf eine Jahresendrally hoffen.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 15.682PKT gehandelt.