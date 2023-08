2G Energy AG verzeichnet starkes Umsatzwachstum von 19% im ersten Halbjahr 2023 - Aktie auf 'Buy' hochgestuft mit 47% Kurspotential

Die 2G Energy AG, ein führender Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 ein deutliches Umsatzwachstum. Der Umsatz stieg um rund 19% auf über 135 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (114,0 Mio. Euro). Besonders das Neuanlagengeschäft verzeichnete ein Wachstum von ca. 27% auf rund 59 Mio. Euro (Vj.: 46,3 Mio. Euro). Auch das Servicegeschäft konnte um rund 13% auf 76,8 Mio. Euro (Vj.: 67,7 Mio. Euro) ausgebaut werden.Die Umsatzverteilung im ersten Halbjahr 2023 zeigt folgendes Bild: In Deutschland wurden Umsatzerlöse in Höhe von 83,7 Mio. Euro erzielt, was einem Anteil von 61,8% entspricht. In den übrigen europäischen Ländern wurden Umsatzerlöse in Höhe von 32,8 Mio. Euro erzielt (24,2%). In Nord-/Mittelamerika wurden Umsatzerlöse in Höhe von 10,8 Mio. Euro erzielt (8,0%). In Asien/Australien wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2,4 Mio. Euro erzielt (1,7%). In den übrigen Teilen der Welt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 5,8 Mio. Euro erzielt (4,3%).Dank einer verbesserten Materialversorgung und der Implementierung industrieller Prozesse konnte die 2G Energy AG ihre Produktionskapazität um ca. 20% steigern. CEO Christian Grotholt betonte die Leistungsfähigkeit der Beschaffungs- und Produktionsorganisation und sieht gute Voraussetzungen, das ambitionierte Wachstumsziel für 2023 zu erreichen.Darüber hinaus konnte sich 2G Energy international als Technologieführer bei stationären H2-Motoren etablieren. Im ersten Halbjahr wurden sechs Aufträge zur Lieferung von reinen Wasserstoff-BHKW akquiriert, die hauptsächlich im Ausland ans Netz gehen werden. CTO Frank Grewe betonte, dass die Maschinen von 2G Energy im Gegensatz zu Prototypen oder Nullserienmaschinen anderer Wettbewerber bereits kommerziell genutzt werden können.Die 2G Energy AG ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen im Bereich der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen Umsätze von 312,6 Mio. Euro. Die Aktie der 2G Energy AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Die Analysten von First Berlin Equity Research haben ihre Einschätzung für die Aktie von 2G Energy AG aktualisiert. Sie stufen die Aktie auf "Buy" hoch und bestätigen das Kursziel von 33,00 Euro. Sie sehen das Unternehmen gut positioniert, um die Prognosen und die Guidance für das Gesamtjahr zu erreichen. Das Kurspotential wird auf 47% geschätzt.

