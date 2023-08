SFC Energy AG feiert 20-jähriges Jubiläum auf dem Caravan Salon Düsseldorf - Entdecken Sie die Zukunft der Brennstoffzellen-Technologie!

Die SFC Energy AG feiert auf dem diesjährigen Caravan Salon Düsseldorf ihr 20-jähriges Jubiläum im Freizeitmarkt für Brennstoffzellen. Das Unternehmen präsentiert dort sein Energiepaket EFOY Hybrid Power sowie die weltweit erste Brennstoffzelle für den Privatgebrauch. Bereits im Jahr 2003 stellte SFC Energy das weltweit erste Brennstoffzellen-System für den Freizeitmarkt vor und führte das Konzept der Hybridisierung von Solar, Brennstoffzelle und Energiemanagement ein. Die platzsparenden und leichten Stromerzeuger von SFC Energy fanden schnell Anklang bei Seglern und Bootsfahrern, da sie die Bordelektronik unterbrechungsfrei und leise mit umweltfreundlichem Strom versorgen können.Seit 20 Jahren bietet SFC Energy emissionsfreie und autarke Energielösungen im Freizeitmarkt an. Die kompakten EFOY Brennstoffzellen werden im maritimen Bereich, beim Camping, Glamping, bei Events oder in netzfernen Hütten und Tiny Houses eingesetzt. Die Brennstoffzellen überwachen den Ladezustand einer Bordbatterie und laden diese bei Bedarf automatisch nach, um immer volle Energiereserven zu gewährleisten. Neben der Energieversorgung von Reisemobilen, Caravans, Berghütten, Hausbooten und Yachten können die leistungsstarken Brennstoffzellen auch zur stationären Anwendung auf Camping- und Stellplätzen genutzt werden.Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy, betont stolz die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens im Freizeitmarkt. SFC Energy hat sich in dieser Zeit vom Start-up zu einem weltweit führenden Anbieter für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen entwickelt und konnte rund 5.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Neben dem Freizeitbereich bietet das Unternehmen mittlerweile eine breite Produktpalette an stationären und mobilen Energielösungen für industrielle und Behördenkunden weltweit an.Besucher des Caravan Salon Düsseldorf haben die Möglichkeit, sich das leistungsstarke Brennstoffzellen- und Batteriesortiment von SFC Energy anzusehen. Zudem wird die weltweit erste Brennstoffzelle für den Privatgebrauch, die im Jahr 2003 vorgestellt wurde, als Jubiläum ausgestellt. SFC Energy freut sich auf Besucherinnen und Besucher und möchte die Zukunft der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie weiter vorantreiben, um umweltfreundliche Stromerzeugung zu ermöglichen.

