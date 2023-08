Ölpreise steigen deutlich an: Experten warnen vor vorübergehender Erholung

Die Ölpreise haben am Freitag einen merklichen Anstieg verzeichnet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 84,57 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,21 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,12 Dollar auf 80,17 Dollar. Händler sehen dies als Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten, jedoch gehen Experten nur von einer vorübergehenden Erholung aus. Die Ölpreise könnten weiterhin unter Druck bleiben, wenn die Produktionsschätzungen ein steigendes Angebot für den Iran zeigen. Dies könnte Saudi-Arabien dazu veranlassen, seine freiwillige Produktionskürzung im Oktober beizubehalten.Die Beziehungen der USA zu den mit Sanktionen belegten Ölproduzenten Iran und Venezuela haben zuletzt einer Verknappung des weltweiten Angebots entgegengewirkt, die von Saudi-Arabien und Russland befördert wurde. Jedoch haben das stockende Wachstum in China und die schwächelnde Konjunktur in Europa die Nachfrageaussichten verschlechtert. Dies wurde durch das im August stärker als erwartet gesunkene Ifo-Geschäftsklima für Deutschland deutlich.Am Donnerstag legten die Ölpreise ebenfalls leicht zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 83,61 US-Dollar, was einem Anstieg von 40 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 79,24 Dollar. Die Preise stabilisierten sich nach ihren Vortagsverlusten, jedoch belasteten Nachfragesorgen den Markt. Das stockende Wachstum in China und enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA wirkten sich negativ auf die Ölpreise aus. Zudem gibt es Anzeichen für ein steigendes Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt, was ebenfalls auf die Preise drückt.Am Freitag legten die Ölpreise erneut zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 84,05 US-Dollar, was einem Anstieg von 69 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 51 Cent auf 79,55 Dollar. Händler sehen dies ebenfalls als Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten, jedoch gehen Experten nur von einer vorübergehenden Erholung aus. Die Ölpreise könnten weiterhin unter Druck bleiben, wenn die Produktionsschätzungen ein steigendes Angebot für den Iran zeigen. Dies könnte Saudi-Arabien dazu veranlassen, seine freiwillige Produktionskürzung im Oktober beizubehalten.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise in den letzten Tagen merklich zugelegt haben. Dies wird als Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten gesehen, jedoch gehen Experten nur von einer vorübergehenden Erholung aus. Die Nachfrageaussichten sind aufgrund des stockenden Wachstums in China und der schwächelnden Konjunktur in Europa gedämpft. Zudem gibt es Anzeichen für ein steigendes Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt, was ebenfalls auf die Preise drückt. Die Ölpreise könnten weiterhin unter Druck bleiben, wenn die Produktionsschätzungen ein steigendes Angebot für den Iran zeigen. Saudi-Arabien könnte daher seine freiwillige Produktionskürzung im Oktober beibehalten.

