Eurokurs sinkt weiter: Marke von 1,08 US-Dollar unterschritten - Verluste könnten sich verstärken!

Der Eurokurs ist am Freitag weiter gesunken und hat die Marke von 1,08 US-Dollar unterschritten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0784 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Aktuell notiert der Euro auf dem Niveau von Mitte Juni. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0840 Dollar festgesetzt.Am Donnerstag waren robuste Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht worden, was die Erwartungen an die US-Notenbank (Fed) aufrechterhalten hatte. Im Tagesverlauf wird nun das Fed-Symposium in Jackson Hole viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dort werden sowohl Fed-Chef Jerome Powell als auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprechen. Beide Reden werden mit Spannung erwartet, da Marktteilnehmer Signale darüber erhoffen, ob die Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten bereits als ausreichend bewertet wird und die Zinszyklen beendet sind.Zunächst stehen jedoch Konjunkturdaten aus Deutschland im Fokus. Auf der Agenda stehen Daten zur Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal und das Ifo-Geschäftsklima, ein wichtiges Barometer zur Stimmung in der Wirtschaft.Im US-Handel am Donnerstag gab der Eurokurs nach anfänglichen Gewinnen nach und näherte sich der Marke von 1,08 US-Dollar. Die Daten aus der US-Wirtschaft fielen robust aus, was die Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank aufrechterhielt. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war erneut gesunken, was als ein weiteres Indiz für die Widerstandskraft des US-Arbeitsmarktes gesehen wird. Zudem legten die Aufträge für langlebige Güter im Juli deutlicher zu als erwartet.Der Eurokurs blieb am Donnerstag nach dem Auf und Ab vom Vortag weitgehend stabil. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0855 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Schwache Daten zur Unternehmensstimmung im Euroraum hatten den Euro belastet, bevor er sich im Handelsverlauf wieder erholte.Im US-Handel am Freitag pendelte der Euro um die Marke von 1,08 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,0809 Dollar. Schwache Konjunkturdaten belasteten den Euro, der den tiefsten Stand seit Mitte Juni erreichte.Insgesamt wird erwartet, dass der Eurokurs weiter unter Druck bleibt. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole lassen eine weitere Leitzinserhöhung offen. Die Verluste des Euros könnten sich verstärken und in Richtung der 1,06er Marke entwickeln.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1,080USD gehandelt.