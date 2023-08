Kurse deutscher Staatsanleihen fallen nach Powell-Rede - Unsicherheit am Markt steigt

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen, nachdem die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell dem Markt keine klare Richtung gab. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 132,09 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,55 Prozent stieg. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen ebenfalls zu.Powell ließ die Tür für weitere Zinserhöhungen offen, betonte jedoch, dass die US-Notenbank bereit sei, die Zinssätze bei Bedarf weiter anzuheben. Gleichzeitig schloss er nicht aus, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung die Zinsen stabil hält und betonte, dass man die eingehenden Daten bewerten werde. Die Aussichten für die weitere geldpolitische Entwicklung in den USA bleiben somit unsicher.Die weiter eingetrübten Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben die Anleihen nicht gestützt. Das Ifo-Geschäftsklima sank den vierten Monat in Folge auf den tiefsten Stand seit Oktober 2022. Die deutschen Konjunkturprobleme, wie zu viel Bürokratie oder hohe Energiepreise, treffen auf temporäre Belastungen der Nachfrage durch Inflation und Zinsanstieg.Am Donnerstag fielen die Kurse deutscher Staatsanleihen ebenfalls. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab um 0,22 Prozent auf 132,53 Punkte nach, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,52 Prozent lag. Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stützten tendenziell die Anleihen, da der robuste Arbeitsmarkt eher für weiter steigende Leitzinsen der US-Notenbank spricht.Am Freitag starteten die Kurse deutscher Staatsanleihen mit leichten Kursverlusten in den letzten Handelstag der Woche. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 132,22 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,54 Prozent stieg. Auch europaweit dominierten die Kursverluste. Die robusten Konjunkturdaten aus den USA bekräftigten die Erwartungen bezüglich eines eher restriktiven Kurses der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation.Am Donnerstag traten die Kurse deutscher Staatsanleihen auf der Stelle. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab um 0,04 Prozent auf 132,76 Punkte nach, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,49 Prozent lag. Die Experten der Deka-Bank erwarten vor den Auftritten von Powell und Lagarde am Freitag keine weiteren Kurvenverschiebungen nach unten. Die Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf die Geldpolitik vom geldpolitischen Symposium in Jackson Hole.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 132,2EUR gehandelt.