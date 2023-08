SBF AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für H1 2023: Umsatzrückgang und angepasste Prognose

Die SBF AG, ein Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und die Industrie, hat die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben. Demnach sank der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 16,9 Mio. Euro. Das vorläufige Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei rund 0,4 Mio. Euro. Aufgrund dieser Zahlen passt die SBF AG ihre Prognose für den Konzernumsatz und das Konzern-EBITDA für das Gesamtjahr 2023 an. Der Konzernumsatz wird nun voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres liegen, während das Konzern-EBITDA deutlich niedriger als erwartet sein wird.Die angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2023 sieht einen Umsatz in Höhe von 34 bis 35 Mio. Euro vor. Bisher wurde ein Umsatzwachstum auf mehr als 40 Mio. Euro erwartet. Das Konzern-EBITDA wird nun bei etwa 1 Mio. Euro liegen, während zuvor ein Anstieg auf über 2,3 Mio. Euro erwartet wurde.Die vorläufigen Zahlen und die angepasste Prognose sind auf zwei Faktoren zurückzuführen. Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" führen gestiegene Beschaffungskosten zu ergebniswirksamen Belastungen, da diese bisher nur zeitversetzt oder noch nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden konnten. Im Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" führten ebenfalls gestiegene Beschaffungskosten und die konjunkturbedingte Zurückhaltung der Kunden zu einer stagnierenden Umsatzentwicklung und einer negativen Ergebnisentwicklung.Die SBF AG erwartet jedoch, dass die kürzlich bekanntgegebene Akquisition der AMS Software & Elektronik GmbH in den kommenden Jahren zu einer Umsatz- und Ergebnissteigerung führen wird. Eine angepasste Prognose für 2023, die auch die AMS Software & Elektronik GmbH berücksichtigt, wird nach Erfüllung sämtlicher aufschiebender Bedingungen erfolgen.Am nächsten Tag veröffentlichte die SBF AG ihren Halbjahresbericht für 2023. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen konnte das Unternehmen hohe Umsätze erzielen, war jedoch ergebnisseitig von überproportionalen Aufwandspositionen betroffen. Daher wurde die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Die SBF AG erwartet nun einen Umsatz von 34 bis 35 Mio. Euro und ein EBITDA von etwa 1 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2023.Das Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" erwies sich trotz reduzierter Ertragskraft als widerstandsfähig. Die Perspektiven in diesem Segment bleiben positiv, wie der deutliche Anstieg des Auftragsbestands zeigt. Im Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" bleiben die Entwicklungsperspektiven ebenfalls gut, insbesondere aufgrund der Integration der Nordeon Lighting Solutions und der Übernahme der AMS Software & Elektronik GmbH.Die SBF AG hat sich mittel- und langfristig strategisch gut positioniert und erwartet trotz der aktuellen Herausforderungen eine positive Geschäftsentwicklung. Die Prognose für 2023 wurde jedoch aufgrund der schwierigen Marktbedingungen angepasst.

Die SBF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 6,40EUR gehandelt.