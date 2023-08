CTS Eventim: Starke Quartalszahlen und internationale Künstler lassen Aktie steigen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen deuten auf eine starke Dynamik im Ticket-Geschäft und Live Entertainment hin. Allerdings wird auch die schwache Ticketing-Marge in den Fokus gerückt, die jedoch im zweiten Halbjahr voraussichtlich wieder besser werden soll. Die aktuellen Geschäfte laufen vielversprechend, da internationale Künstler nach Europa zurückkehren. Investoren haben jedoch auch regulatorische Risiken im Blick.Nach den Quartalszahlen hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für die Aktie von CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die starke Dynamik setzt sich nach der erwartungsgemäßen Anhebung des Ausblicks fort.Die Aktien von CTS Eventim haben am Donnerstag anfängliche Verluste verzeichnet, sich jedoch später ins Plus gedreht. Nach einem Tief seit neun Wochen legten sie zuletzt um 0,6 Prozent auf 58,70 Euro zu. Im ersten Halbjahr konnte der Konzernumsatz erstmals auf über eine Milliarde Euro steigen und das bereinigte Ergebnis (Ebitda) stieg auf 170,8 Millionen Euro. Für das laufende Jahr ist das Unternehmen zuversichtlicher und erwartet ein moderates Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr.Der Umsatz im zweiten Quartal fiel überraschend stark aus, vor allem aufgrund des Segments Live Entertainment, das jedoch wenig profitabel ist. Der Vorverkauf für die "The Eras Tour" von Taylor Swift im Juli war sehr erfolgreich und hat das Potenzial für einen "Megaseller".Die Aktie von CTS Eventim hat in diesem Jahr bisher kaum Gewinne erzielt. Im Mai und Juni gab es zwar starke Kursgewinne, aber ab dem 9. Juni setzten heftige Kursverluste ein. Auslöser dafür war eine Sendung des TV-Satirikers Jan Böhmermann, in der er sich unter anderem mit der Marktposition und Gebührenpolitik des Event-Vermarkters und Tickethändlers beschäftigte.

