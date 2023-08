Faber-Castell erzielt zweithöchsten Umsatz der Firmengeschichte - beeindruckendes Wachstum trotz Herausforderungen

Die Faber-Castell-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2022/23 den zweithöchsten Umsatz der Firmengeschichte erwirtschaftet. Nachdem sich die Märkte nach Aufhebung der Covid-19-Einschränkungen größtenteils erholt hatten, verzeichnete das Unternehmen einen starken Umsatzanstieg von 24,2% auf EUR 649,2 Mio. (Vorjahr: EUR 522,6 Mio.). Der Umsatzanstieg beträgt währungsbereinigt 19,9%. Sowohl der Geschäftsbereich "Schreiben & Zeichnen" als auch der Bereich "Cosmetics" trugen gleichermaßen zu diesem Wachstum bei. Die Umsätze im Künstler- und Kreativsegment "Art & Graphic" liegen trotz leicht rückläufiger Nachfrage im Kreativbereich immer noch deutlich über dem Niveau des Pre-Covid-Geschäftsjahres 2019/20. Lateinamerika und Asien/Pazifik trugen überproportional zum Umsatzwachstum bei. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz lobte die Leistung der Mitarbeitenden und betonte, dass die hohen Kosten und die angespannte Lage auf dem Beschaffungsmarkt mittelfristig bestehen bleiben würden. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass das Unternehmen dank der globalen Wachstumsstrategie "ONE Faber-Castell" auch in Zukunft erfolgreich sein wird.Der Deloitte Property Index 2023 zeigt, dass der europäische Wohnimmobilienmarkt weiterhin unter Druck steht. Die Immobilienpreise stiegen in einigen Ländern stark an, während sie in anderen Ländern dramatisch sanken. Besonders südosteuropäische Länder wie Bosnien-Herzegowina, Ungarn und Kroatien verzeichneten starke Preiszuwächse, während Großbritannien und Dänemark einen Rückgang verzeichneten. Israel war das teuerste Land für den Immobilienkauf, mit Tel Aviv als teuerster Stadt Europas. In Deutschland haben sich die Immobilienpreise nur noch vereinzelt moderat erhöht, während die Mieten aufgrund des Wohnungsmangels und der rückläufigen Bautätigkeit weiterhin deutlich anstiegen. Die steigenden Energiekosten haben den Immobiliensektor zum Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit gezwungen. Investoren sind aufgrund der Unsicherheit in den Märkten noch zurückhaltend, und die ESG-Kosten haben Auswirkungen auf die Baukosten der Projektentwickler. Trotzdem bleibt Deloitte optimistisch und erwartet ab Ende des Jahres 2023 eine Stabilisierung auf dem Investitionsmarkt für Wohnimmobilien in Deutschland.Insgesamt zeigt sich, dass die Faber-Castell-Gruppe trotz der Herausforderungen auf dem Beschaffungsmarkt ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet hat. Die globalen Teams des Unternehmens haben dazu beigetragen, dass die neue globale Unternehmensstrategie erfolgreich umgesetzt wurde. Der europäische Wohnimmobilienmarkt bleibt weiterhin angespannt, mit starken Preissteigerungen in einigen Ländern und Rückgängen in anderen. Die steigenden Energiekosten haben den Immobiliensektor zum Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit gezwungen. Trotzdem bleibt Deloitte optimistisch und erwartet eine Stabilisierung auf dem Investitionsmarkt für Wohnimmobilien in Deutschland ab Ende des Jahres 2023.

