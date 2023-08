Wirtschaft Niedersachsen will bundesweite Lösung bei Strompreisreform

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte über eine Strompreisreform mahnt der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine nationale Strategie an. "Mir geht es um ein System, das allseits als fair empfunden werden kann", sagte Weil dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).



Das momentane System sei es dezidiert nicht. In den Regionen, die sich besonders in Sachen Energiewende engagierten, sei der Energiepreis besonders hoch. "Das ist inakzeptabel."