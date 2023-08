KfW Research Fuhrparks der Unternehmen sind wichtiger Hebel für Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor

Frankfurt am Main (ots) -



- Bereits jeder siebte Pkw in Unternehmensfuhrparken voll oder teilweise

elektrisch

- Große und kleine Unternehmen bei Flottenelektrifizierung etwa gleichauf

- Elektrische Nutzfahrzeuge mit 2,4 % des Bestands bisher wenig genutzt



In Deutschland entsteht rund ein Viertel der klimaschädlichen Treibhausgase im

Verkehrssektor. Allein im Jahr 2022 wurden dort 148 Millionen Tonnen

CO2-Äquivalente ausgestoßen, 60 % davon durch Pkw und 40 % durch Nutzfahrzeuge.

Für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs und das Erreichen der

Verkehrs-Emissionsziele ist der Fuhrpark von Unternehmen ein wichtiger Hebel:

Zum einen entfallen mehr als zwei Drittel aller Pkw-Neuzulassungen auf

gewerbliche Halter, zum anderen befinden sich die meisten Nutzfahrzeuge in

Unternehmensbesitz. KfW Research hat vor diesem Hintergrund auf Basis des

repräsentativen KfW-Klimabarometers Daten zum Fahrzeugbestand in den Unternehmen

ausgewertet: Demnach befinden sich die Unternehmen bei der Elektrifizierung

ihrer Pkw-Flotten auf einem guten Weg. Immerhin jeder siebte Pkw in den

Unternehmensfuhrparken war im Jahr 2022 voll elektrisiert (7 %) oder ein

Plug-in-Hybrid (8 %). Bei privaten Haltern liegt die entsprechende Quote bei

lediglich 2,3 % (0,9 % bzw. 1,4 %).