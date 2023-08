Verleger für Anbindung des LNG-Terminals an Rügens Küste angekommen

Erst am Freitag hatte die Gemeinde Binz mitgeteilt, dass sie gegen die jüngste Genehmigung für den ersten Seeabschnitt der Anbindungspipeline Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht und einen sofortigen Baustopp beantragt habe. Der zweite Seeabschnitt ist noch nicht genehmigt.

Laut Gascade sollten in Mukran unter anderem restliche Montagen auf der "Castoro 10" erfolgen. Ungefähr eine Woche später soll das Schiff dann in den Bodden gezogen werden und vor Lubmin die Anker setzen. Danach soll die Pipeline durch den bereits gebauten Mikrotunnel des dortigen Anlandepunktes gezogen werden.

MUKRAN (dpa-AFX) - Das für den Bau des umstrittenen Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminals eingeplante Pipeline-Verlegeschiff ist an Rügens Küste eingetroffen. Die "Castoro 10" wurde am Samstag in den Hafen von Mukran geschleppt. Hier solle sie auf ihren späteren Einsatz vorbereitet werden, teilte der Gasnetzbetreiber Gascade mit.

