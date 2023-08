Unwetter verursachen Schäden in Polen, Tschechien und Slowakei

BRATISLAVA/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Verkehrsprobleme, großflächige Stromausfälle und mehrere Verletzte haben die Behörden nach heftigen Stürmen in Polen, Tschechien und der Slowakei am Wochenende gemeldet. Die Feuerwehren wurden am Samstag und Sonntag zu mehreren Tausend Einsätzen gerufen. Meist waren auf Straßen, Autos, Stromleitungen oder Häuser gestürzte Bäume oder vom Wind weggerissene Dächer sowie überschwemmte Straßen und Keller der Anlass. Zehntausende Haushalte waren vorübergehend ohne elektrischen Strom.

Allein in Polen zählten die Feuerwehren von Samstag bis Sonntagvormittag rund 2700 Einsätze, wie der TV-Nachrichtensender TVN24 am Sonntag berichtete. In der besonders betroffenen südostpolnischen Woiwodschaft Karpatenvorland wurden am frühen Samstagabend mehr als 78 000 Haushalte in und um die Stadt Debica vom Strom abgeschnitten, weil alle vier in die Region führenden Hochspannungsleitungen zugleich ausfielen.