MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Luftabwehr hat über Nacht nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ukrainische Drohnenangriffe über den Regionen Brjansk und Kursk abgewehrt. Die unbemannten Luftfahrzeuge seien über den Grenzregionen im Südwesten des Landes zerstört worden, teilte das Ministerium am Sonntagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit.

Die Verwaltung des Gebiets Kursk teilte indes mit, eine Drohne sei in der Stadt in einem Hochhaus eingeschlagen. Niemand sei verletzt worden, schrieb Gouverneur Roman Starowojt auf Telegram. In mehreren Etagen seien die Fenster geborsten.

Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Immer wieder hat es in den vergangen Wochen Berichte aus Russland über solche Drohnenangriffe gegeben. Das Verteidigungsministerium in Moskau spricht dabei von Terrorismus. Bislang haben die ukrainischen Drohnen an Zivilgebäuden höchstens Sachschaden angerichtet, während russische Luftangriffe auf die Ukraine bereits Tausende Menschen getötet und schwere Verwüstungen verursacht haben. Die Ukraine verteidigt sich seit nunmehr 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg./gma/DP/he