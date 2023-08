ARLINGTON - Mehr als vier Jahre nach den tödlichen Abstürzen zweier Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max steht der US-Flugzeugbauer Boeing laut Insidern vor der Wiederaufnahme der Auslieferungen nach China. In den kommenden Wochen dürften erstmals seit 2019 wieder neue Maschinen des Typs den Weg in das Land finden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für Boeing wäre dieser Schritt ein lange erwarteter Durchbruch. An der Börse kamen die Nachrichten entsprechend gut an. Die Boeing-Aktie legte nach den Neuigkeiten um rund anderthalb Prozent zu.

NEW YORK - Der US-Mischkonzern 3M könnte im Streit um angeblich mangelhafte Ohrstöpsel für das Militär der Vereinigten Staaten glimpflicher davonkommen als von einigen Experten befürchtet. Das Unternehmen habe sich vorläufig bereiterklärt, zur Beilegung von über 300 000 Klagen mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar auf den Tisch zu legen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Vereinbarung vertraute Personen. Einige Analysten hatten die Kosten einer Beilegung auf etwa 10 Milliarden Dollar geschätzt. Ein 3M-Sprecher sagte der Agentur, man kommentiere keine Gerüchte und Spekulationen./he

Horizon-Übernahme durch Amgen wieder wahrscheinlicher - FTC legt Pause ein

WASHINGTON - Die Übernahme des irischen Arzneimittelherstellers Horizon Therapeutics durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen könnte doch noch über die Bühne gehen. Die US-Aufsichtsbehörde FTC teilte am späten Freitagabend (Ortszeit) mit, ihr internes Verfahren zur Blockade des Vorhabens pausieren zu lassen. Damit steht die Tür auf für Gespräche über die Bedenken der Behörde. Die Pause läuft den Angaben zufolge bis zum 18. September.

ROUNDUP/Milliarden-Geschäft im Energiesektor: Asterion übernimmt Steag

MADRID/ESSEN - Milliardenschwere Übernahme im Energiesektor: Die spanische Beteiligungsgesellschaft Asterion kauft für 2,6 Milliarden Euro das Essener Energieunternehmen Steag. Das Unternehmen war einst Deutschlands größter Steinkohleverstromer. Der Fokus liegt mittlerweile aber auf dem Geschäft mit regenerativen Energien, das unter dem Namen Iqony firmiert. Seit 2011 gehört die Holding Steag GmbH einem Konsortium von sechs kommunalen Stadtwerken aus dem Ruhrgebiet.

Thyssenkrupp Marine Systems strebt weiter Eigenständigkeit an

KIEL - Das Marine-Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will weiterhin eigenständig werden. "Unsere Eigentümerin (Thyssenkrupp AG) hat das vor kurzem erneut bestätigt", sagte Werft-Chef Oliver Burkhard der Deutschen Presse-Agentur. "Eine verselbstständigte Marine Systems ist ein besserer Weg nach vorne: für Thyssenkrupp, TKMS, für unsere Kunden, für Berlin und damit für Deutschland. Damit schaffen wir Wert und geben die Chance für eine starke deutsche Position in der zu erwartenden und überfälligen europäischen Konsolidierung."

IPO: Einkaufs-Lieferdienst Instacart geht an die Börse

NEW YORK - Das Geschäft mit Tech-Börsengängen in den USA kommt wieder in Gang: Kurz nach dem Chip-Entwickler Arm kündigte der Einkaufs-Lieferdienst Instacart eine Aktienplatzierung an. Dabei kauft sich auch der Getränke- und Snack-Riese Pepsico mit 175 Millionen Dollar groß bei Instacart ein. Zur angepeilten Bewertung der Firma und dem Volumen der Platzierung gab es derweil am Freitag zunächst keine Angaben.

BP baut Raffinerie Lingen zum Zentrum für alternative Kraftstoffe um

LINGEN - Biosprit und sogenannter grüner Wasserstoff sollen die niedersächsische BP -Raffinerie in Lingen im Emsland zukunftsfest machen. Bis 2030 werde man den Standort zum integrierten Energiezentrum ausbauen, kündigte der Mineralölkonzern am Samstag anlässlich der 70-Jahr-Feier des Standorts an. Ein mittlerer bis hoher dreistelliger Millionen-Euro-Betrag soll dafür in den kommenden Jahren investiert werden. Vorstellen will BP die Pläne am Samstag bei einer Feier, zu der auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) erwartet wird.

Swatch begrüsst Bucherer-Übernahme durch Rolex



ZÜRICH - Die Übernahme des Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer durch Rolex kommt bei der Branchengröße Swatch gut an. "Wir gratulieren Rolex zu diesem Kauf, der absolut voraussehbar war", sagte ein Swatch-Sprecher "Schweiz am Wochenende". Die Übernahme sei auch im Interesse der schweizerischen Industrie.

Gamescom übertrifft Besucherzahl des Vorjahres deutlich

KÖLN - Zu der weltgrößten Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom sind in diesem Jahr deutlich mehr Menschen gekommen als 2022. Es seien rund 320 000 Besucher gezählt worden, teilten die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung mit. Im Vorjahr waren es 265 000 gewesen.

Drogeriemarktkette dm legt Berufung gegen 'Klimaneutral'-Urteil ein

KARLSRUHE - Im Rechtsstreit um die Bezeichnung von dm-Produkten als "klimaneutral" und "umweltneutral" hat die Drogeriemarktkette eigenen Angaben nach Berufung eingelegt. Einen entsprechenden Bericht des Südwestrundfunks bestätigte am Samstag ein Unternehmenssprecher. "Da die Rechtsprechung im Moment noch versucht zu definieren, was unter den einzelnen Auslobungen zu verstehen ist, sind wir der Meinung, dass die Position, die der Richter bei dem Prozess eingenommen hat, durchaus überprüfungswürdig ist", sagte dm-Chef Christoph Werner dem SWR.

^

Weitere Meldungen



-Unwetter verursachen Schäden in Polen, Tschechien und Slowakei -Stau wegen Dürre am Panamakanal: 126 Frachter in der Warteschlange -Kopf-an-Kopf-Rennen um TV-Quoten: Ermittler-Duo vor Leichtathletik-WM -Nordkorea hebt Rückkehrverbot für eigene Bürger auf

-Studie: Fachkräftemangel im Gastgewerbe hält an

-Verleger für Anbindung des LNG-Terminals an Rügens Küste angekommen -Wieder Feuer auf Maui - Suche nach Opfern dauert an

-Studie: Unternehmen beim E-Auto-Einsatz vor privaten Nutzern -Geywitz will Wachstumsimpuls für den Bau - 'Branche in Schockstarre' -Behörde zieht große Mengen gefährlicher Produkte aus dem Verkehr -ROUNDUP: SPD-Fraktionsspitze will Mieterhöhungen stark begrenzen -Baubranche fürchtet teure Schuttberge auf den Deponien -Waldbrände in Kanada wüten weiter - Ortschaft evakuiert -Großbritannien: Auseinandersetzungen um Plattformen im Schwarzen Meer -Brände in Nordostgriechenland weiterhin nicht unter Kontrolle -Experte Kaderali über Corona: 'Eigentlich kein Thema mehr' -Verletzte und Schäden nach Unwettern in Südbayern

-Führende Sozialdemokraten werben für Industriestrompreis -Schwesig: Strompreis vom Gaspreis entkoppeln und so für alle senken -Halme und Einweg-Geschirr: Auch aus Papier oft mit schädlicher Chemie -Güterverkehr per S-Bahn durch Berlin? - Verkehrssenatorin will Tests -ROUNDUP: Lauterbach verteidigt Cannabis-Freigabe mit Beschränkungen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he