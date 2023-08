Ugreen bereitet innovative Produktdemo für die IFA 2023 vor

BERLIN, 28. August 2023 /PRNewswire/ -- Ugreen, eine renommierte Marke für Unterhaltungselektronik, die sich auf Stromversorgungslösungen spezialisiert hat, hat seine Pläne für die Teilnahme an der mit Spannung erwarteten IFA 2023 in Berlin, Deutschland, bestätigt. Die Messe, die dafür bekannt ist, Innovationen und technische Durchbrüche in der Unterhaltungselektronik zu präsentieren, findet vom 1. bis 5. September auf dem Gelände der Messe Berlin statt.

Ugreen wird auf der Messe einige seiner kommenden Produkte vorstellen, um die Bereiche Stromversorgung und tragbare Energie zu revolutionieren. Besucher/-innen können die zukünftigen Stromversorgungslösungen der nächsten Generation hautnah erleben, wenn sie den Messestand von Ugreen am Stand H 5.2-A113 an einem beliebigen Tag während der Messe besuchen.