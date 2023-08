Trotz potenzieller Anstiegschancen durch einen Ausbruch über den jüngsten Abwärtstrend durch einen Sprung mindestens über 85,03 US-Dollar zurück an 88,05 US-Dollar, dominiert seit November letzten Jahres immer noch eine träge Seitwärtsspanne das Handelsgeschehen. Greifbare Kaufsignale auf mittelfristiger Basis mit Zielen um 99,52 US-Dollar können erst oberhalb von 89,05 US-Dollar abgeleitet werden. Auf der Unterseite ist Brent Crude vergleichsweise gut um 81,69 US-Dollar abgesichert, erst darunter dürften sich die Zeichen auf eine Konsolidierungsfortsetzung auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Horizontalunterstützung um 78,68 US-Dollar verdichten.

Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Trendwechsel am 38,2 oder 61,8 % Fibonacci-Retracement in der Charttechnik als sehr hoch zu erachten, nach einem erfolgreichen Test am Donnerstag dieses Niveaus und einer Horizontalunterstützung aus Mitte Juli von 81,69 US-Dollar zogen die Notierungen für Brent Crude wieder deutlich an. Ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche Trendwende, noch aber beherrscht ein untergeordneter Abwärtstrend seit den aktuellen Monatshochs das Handelsgeschehen. Können die jüngsten Verlaufstiefs demnach verteidigt werden, würden erneute Anstiegschancen für eine zweite große Kaufwelle ausgehend seit Ende Juni freiwerden.

