Aktie bleibt nach Zahlen unter Druck.

Charttechnik.

In den letzten Wochen und Monaten bewegte sich die Aktie übergeordnet seitwärts. Die veritable Abwärtsdynamik, die vor allem das Handelsgeschehen Ende 2022 bestimmte, ist abgeebbt. Allerdings ist Green Thumb Industries damit noch nicht aus dem Schneider. In den vergangenen Monaten bildete die Aktie eine Handelsspanne mit den 9,1+ US-Dollar als obere Begrenzung aus. Die untere Begrenzung wurde hingegen immer weiter in Richtung 6,5 US-Dollar ausgedehnt.

Q2 / 2023 vs. Q2 / 2023

Green Thumb Industries gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 252,388 Mio. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahresquartal 2022 belief sich der Umsatz auf 254,311 Mio. US-Dollar. Die Ergebnisseite gestaltete sich im Vergleich zu einigen Mitbewerbern deutlich positiver, wenngleich auch bei Green Thumb Industries bei weitem nicht alles Gold ist, was da vermeintlich glänzte. Green Thumb Industries gab für das 2. Quartal 2023 einen dem Unternehmen zurechenbaren Gewinn in Höhe von 13,400 Mio. US-Dollar an; nach 24,437 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) erhöhte sich im Jahresvergleich auf 75,816 Mio. US-Dollar; nach 78,737 Mio. US-Dollar in Q2/2022.

Fazit

Green Thumb Industries verpasste es, mit den Quartalsergebnissen „einen rauszuhauen“. Es waren solide, den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechende, Quartalsergebnisse – nicht mehr und nicht weniger. Kleine Hoffnungsschimmer gab es auf der Umsatzseite. Zwar lag der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal auf einem niedrigeren Niveau, doch im Vergleich zum 1. Quartal 2023 war eine leichte Belebung festzustellen. Für einen Kursanstieg reichte es dennoch nicht. Dabei wäre dieser mit Blick auf die charttechnischen Aspekte eminent wichtig, gerät doch die Unterseite der Handelsspanne (also der Bereich um 6,5 US-Dollar) immer stärker unter Druck. Sollte es darunter gehen, würde die Korrektur in eine neue Phase eintreten.