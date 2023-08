„ES YEN COFFEE" - Thailands sanfter Power-Kaffee, eine geeiste Espresso-Kreation nach thailändischer Art, die man probieren muss

BANGKOK, 28. August 2023 /PRNewswire/ -- „ES YEN COFFEE", der geeiste Espresso nach thailändischer Art, ist eine Kaffeespezialität, die man unbedingt probieren muss und die Thailands neu entdeckte sanfte Macht verkörpert, indem sie Süße und Aroma in die ikonische ‚Amazing Thailand'-Kampagne einbringt. ES YEN wurde weltweit bekannt, als der koreanische Popstar Jung Yong-Hwa ein Bild von sich teilte, auf dem er vor seiner Abreise aus Thailand an dem Kaffee nippt, und damit bei den Reisenden ein internationales Verlangen nach dieser außergewöhnlichen Kreation weckte.

Die Arabica- und Robusta-Bohnen wachsen landesweit, wobei jede Region diesen Kaffeesorten ihren ganz eigenen Geschmack verleiht. Diese außergewöhnliche Eigenschaft hat dem thailändischen Kaffee weltweite Anerkennung verschafft und die Kaffeeindustrie des Landes auf die globale Bühne gehoben. Unter der Leitung von Wallop Passananon von Nine One Coffee verbindet das Coffee Farm Stay-Konzept Qualitätskaffee mit Öko-Tourismus und bietet Besuchern die Möglichkeit, die Natur und das Leben in der Community in sich aufzunehmen. Diese Beziehung kommt der lokalen Wirtschaft zugute und schützt zugleich die Umwelt.

Pleonpit Rianmek, Inhaberin von Mother Roaster, verkörpert die Essenz des thailändischen Kaffeehandwerks. Die sorgfältige Auswahl der Kaffeebohnen, die Röstung und die Verschmelzung von Kreativität und Präzision machen die Kunstfertigkeit aus. Diese Lokale haben sich zu Wahrzeichen und Knotenpunkten in den sozialen Medien entwickelt und bieten einzigartige Erlebnisse und pure Freude bei jedem Schluck.

Während sich die Kaffeekultur weiterentwickelt, präsentiert Thailand seine Kaffee-Expertise durch verschiedene Menüs in Cafés im ganzen Land. Das Können der Baristas in Verbindung mit gemeinschaftlichen Angeboten der Landwirte eröffnet eine facettenreiche Kaffeereise. Hier können die Besucher frisch gebrühte Kaffeegetränke mit verschiedenen Röstmethoden genießen und gleichzeitig in die Praktiken des lokalen Kaffeeanbaus eintauchen. Dieses Kaffee-Erlebnis bietet Einblicke in das Leben der Einheimischen und macht Thailand zu einem Reiseziel, das es zu entdecken gilt.

„ES YEN COFFEE" symbolisiert die Innovation sowie den Charme Thailands und bezaubert den Gaumen mit seiner süßen und cremigen Mischung. Dieses Meisterwerk des geeisten Espressos nach thailändischer Art bringt die Verschmelzung von Geschmack, Kultur und Tourismus wunderbar zum Ausdruck. Mit Kaffee zieht Thailand seine Besucher in den Bann, zelebriert sein Kaffee-Erbe und lädt sie dazu ein, die Schönheit der vielfältigen Landschaften und Communities des Landes zu entdecken.

