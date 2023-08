Umsatz und Gewinn verdoppelt! Nimmt die Nucera-Aktie jetzt Kurs auf 30 Euro?

Nucera profitierte im dritten Geschäftsquartal unter anderem von lukrativen Großprojekten in Saudi-Arabien. Das Land investiert massiv in den Ausbau von grünem Wasserstoff und setzt dabei auch auf Lösungen aus Dortmund. Der Staatsfonds PIF ist Großaktionär bei Nucera.

Die Reaktion der Börse ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktie legte im frühen Handel auf Tradegate bis zu 4,5 Prozent zu. Nucera ist unter vielen Anlegern als vielversprechendes Wasserstoff-Investment beliebt. Auch im Musterdepot der wallstreetONLINE Börsenlounge ist die Akte zu finden.

Trotz steigender Kosten konnte Thyssenkrupp Nucera einen Nettogewinn von über sechs Millionen Euro ausweisen, was einer mehr als doppelten Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Und das Unternehmen sieht weiter starkes Wachstumspotenzial: Der Auftragseingang legte im vergangenen Quartal um 13 Prozent zu und erreichte einen Wert von 242,4 Millionen Euro. Beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 bleibt Nucera positiv.

Die Deutsche Bank bestätigte am Montag ihr Kursziel von 30 Euro für die Aktie. Alle wesentlichen Kennziffern schienen stark zu sein, schrieb Analyst Michael Kuhn. So seien seine und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen worden, was einzig auf das AWE-Segment (alkalische Wasserelektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff) zurückzuführen sei.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion