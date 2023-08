Entspannter ankommen Ford bringt BlueCruise-Technologie nach Deutschland (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford geht den nächsten Schritt in Richtung moderner Fahrer-Assistenzsysteme

und automatisiertes Fahren und führt BlueCruise-Technologie für Kunden in

Deutschland ein

- Das Ford BlueCruise-System überwacht zu jedem Zeitpunkt das Verkehrsgeschehen

und ermöglicht dadurch dem Fahrer ein entspannteres Ankommen

- Preisgekröntes Assistenzsystem hat in den USA und Kanada bis heute bereits 175

Millionen Kilometer unterstütztes Fahren ermöglicht



Ford hat vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Freigabe zur Nutzung der

BlueCruise-Technologie in Deutschland erhalten. Mit ihr dürfen Autofahrer auf

bestimmten, Blue Zones genannten Abschnitten zahlreicher Bundesautobahnen die

Hände vom Lenkrad nehmen, während sie dem Verkehrsgeschehen aber weiterhin

aufmerksam folgen. Ford BlueCruise entlastet den Fahrer und ermöglicht so ein

entspannteres Ankommen. Zu den zentralen Voraussetzungen für die Genehmigung

gehört die hinter dem Lenkrad angebrachte Infrarotkamera. Sie prüft, ob der

Fahrer das Verkehrsgeschehen weiterhin beobachtet. Auf diese Weise stellt sie

die aktive Überwachung des Verkehrsgeschehens und die Kontrolle des Wagens durch

den Fahrer sicher.