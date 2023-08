DAX erneut mit positivem Wochenstart – China greift in den Aktienmarkt ein

Nach dem Auf und Ab in der Vorwoche beginnt auch die neue Woche mit einem starken Aufwärtsimpuls, der den Deutschen Aktienindex wieder zurück über 15.700 Punkte führt. Diese Marke dürfte allerdings in den kommenden Stunden und Tagen zwischen Bullen und Bären hart umkämpft bleiben.

Die Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole brachte wenig Neues mit sich. Die Geldpolitiker wollen auf Sicht fahren und halten sich alle Optionen bis hin zu weiteren Zinserhöhungen offen. Auch deshalb dürften die in dieser Woche veröffentlichten Daten zur Inflation wieder ihre volle Aufmerksamkeit der Investoren bekommen. Am Mittwoch werden die deutschen Zahlen veröffentlicht. Am Donnerstag folgen die Daten für Europa und die USA. Abschließend gibt es am Freitag noch die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Genug Potenzial ist also vorhanden, um die Aktienmärkte aus ihrer sommerlichen Ruhe zu reißen.

China greift deutlich in den Aktienmarkt ein, wenn auch nur indirekt. Das Reich der Mitte halbiert die Stempelsteuer für Aktiengeschäfte. Die Börsen nehmen die Steuersenkung dankend an und starten die Woche im grünen Bereich. Eine genaue Erklärung für diesen Schritt gab das Finanzministerium in Peking zwar nicht ab. Da die chinesischen Börsen im Vergleich zu vielen anderen Industrienationen in den vergangenen Monaten deutlich underperformten, will man aber entweder die Kauflaune aus dieser Richtung ankurbeln. Eine andere Theorie könnte aber auch sein, den Finanzsektor zu stärken, da die Turbulenzen im Immobiliensektor dort zu einer ausgewachsenen Krise führen könnten.